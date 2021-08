Fiamignano dà lezioni di ecosostenibilità: per le vie del paese spuntano tavoli e panchine in legno

Giovedì 12 Agosto 2021, 11:59

RIETI - Chi è recentemente passato per Fiamignano guardando il borgo con occhio attento, avrà senz’altro notato la presenza di nuove panchine e tavoli in legno. Una piccola riqualificazione urbana, che però è molto più significativa di quanto si potrebbe pensare. Il pino nero, materiale delle panchine e dei tavoli, è infatti quello derivante dai lavori di miglioramento delle pinete circostanti.



Così un borgo già prezioso come Fiamignano si rifà il look a zero impatto ambientale e costo praticamente nullo. Una bella iniziativa realizzata da Bruno Creazzo, Giorgio Valentini, Giuseppe Giuliani, Bernardino Adriani e Alvaro Calabrese, tutti membri della Pro Loco, che con questo piccolo contributo hanno sottolineato il legame di Fiamignano con la natura circostante.



Arriva anche da delle semplici panchine un messaggio di ecosostenibilità da cui trarre esempio; una bella idea per rinverdire il fascino rustico di molti altri borghi della nostra provincia e, perchè no, di tutto il Paese.