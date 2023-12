Acciaio sostenibile: energia e innovazione a tutela dell'ambiente

In Italia numerose aziende virtuose hanno attuato una svolta decisa verso la produzione ecosostenibile: le industrie che producono e commercializzano acciaio, prestando sempre un occhio attento all'ambiente, si confermano anno dopo anno come realtà forti del settore, adottando attività e tecnologie innovative che mirano a ridurre l'impatto ambientale e limitare le emissioni di anidride carbonica.

Ottimizzare l'uso delle risorse è l'obiettivo da perseguire per favorire l'efficienza energetica e per questo esistono diverse strategie green che le aziende sono chiamate a utilizzare. La responsabilità ambientale, ormai, è una mission comune.

Acciaio inossidabile come chi lo produce

Un esempio è dato da CPC Inox, azienda leader nell'affollato settore industriale della lavorazione e della produzione di semilavorati di acciaio inossidabile. CPC Inox opera in più di venti settori, esporta le proprie merci in 50 Paesi ed è presto diventata un esempio di modello sostenibile provando che energia, innovazione e dedizione possono far convergere l'ottimizzazione del lavoro con quella ambientale.

La green economy è alla base della cultura imprenditoriale di CPC Inox, in un mercato solitamente noto per le complicate sfide che ha dovuto da sempre affrontare dal punto di vista della tutela dell'ecosistema. La politica aziendale l'ha portata a creare un modello operativo più sostenibile e il suo successo ha dimostrato che la responsabilità può e deve andare di pari passo con la redditività.

Le tecnologie a basse emissioni di carbonio

"L'energia è quello che ci permette di affrontare con grinta le nostre giornate. I valori di CPC Inox si basano sulla qualità, la rapidità e la puntualità, affrontando le sfide nel rispetto degli impegni che prendiamo" spiega Alberto Schiavo, direttore commerciale dell'azienda leader nel settore dell'acciaio. Questo messaggio si traduce nell'impegno attivo di CPC Inox, partner di Enel, per rendere più efficiente l'energia con l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 attraverso politiche e soluzioni innovative, come l'installazione di pannelli fotovoltaici e il report di circolarità. "Sfruttando tecnologie e operatività alternative possiamo contribuire concretamente ad avere un migliore impatto in termini di sostenibilità e rispettare l'ambiente in cui operiamo" prosegue Schiavo.

Tra i risultati più evidenti di queste strategie c'è sicuramente la riduzione delle emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera, a dimostrazione di come CPC Inox contribuisca attivamente a un futuro sostenibile senza mai rinunciare alla qualità delle proprie produzioni e alla capacità di competere sul mercato. Energia sostenibile, innovazione tecnologica e impegno manageriale possono plasmare un risultato forte, duraturo e inossidabile come il loro acciaio. Aziende come la CPC Inox stanno investendo considerevolmente in ricerca e sviluppo per migliorare la sostenibilità della produzione di acciaio. La transizione verso pratiche più sostenibili richiede sforzi e un impegno costante, ma come in questo caso può portare a risultati positivi sia in termini ambientali che di reputazione aziendale, senza rinunciare alla qualità del prodotto.

Scopri tutte le offerte di Enel Energia realizzate su misura per le piccole e medie imprese www.enel.it/it/imprese/contatti-consulenza-imprese