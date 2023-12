Energia autoprodotta e generata da fonti rinnovabili per un futuro più sostenibile

Le fonti rinnovabili sono l’argomento all’ordine del giorno per ridurre l'impatto sull'ecosistema e le emissioni di anidride carbonica: nel medio e lungo termine le aziende che decidono di adottare una politica green riescono a ridurre i costi energetici grazie alle ultime tecnologie messe a disposizione che si adattano al meglio a ciascuna specifica esigenza. Negli ultimi anni le imprese hanno preso una direzione significativa verso l'utilizzo dell'energia cosiddetta pulita, portando avanti campagne di responsabilità sociale e ambientale che contribuiscono alla sostenibilità e che portano benefici per il futuro. Queste strategie sono fondate sull'integrazione delle fonti rinnovabili nelle operazioni di produzione e hanno un impatto molto positivo sull'ambiente, garantendo un vantaggio competitivo nel mercato globale che è sempre più orientato alla sostenibilità, senza mai rinunciare alla qualità dei prodotti offerti.

La sostenibilità ambientale nel settore del Motorsport

Tra le aziende in prima linea verso un’economia più green c'è Sparco, da oltre quarant'anni leader nel settore di prodotti, attrezzature e abbigliamento per il motorsport. Fondata nel 1977, Sparco si è costruita una solidissima reputazione nel mercato dell'automobilismo, offrendo una vasta gamma di prodotti che spaziano dalle tute da gara agli accessori per auto, proponendo da sempre articoli di altissima qualità tanto da diventare in poco tempo il punto di riferimento per piloti professionisti e appassionati di tutto il mondo.

In prima linea per una produzione più ecosostenibile, Sparco ricerca soluzioni e tecnologie che siano in grado di integrarsi al meglio con la passione per la competizione motorsportiva, l'abbigliamento della vita di tutti i giorni e la tutela dell'ambiente.

Una storia di successi

Nata dall'idea di due giovani piloti con un sogno audace, Sparco oggi è presente sul mercato in oltre ottanta Paesi e collabora con costruttori di altissimo livello, tra cui spiccano Red Bull Racing, McLaren, Peugeot, Aston Martin, Ford e Citroen. Il brand si è guadagnato con merito la sua reputazione, improntando la propria filosofia aziendale su stile e sicurezza. Il tutto, però, con un occhio attentissimo alla sostenibilità ambientale. L'impegno per la tutela dell'ecosistema e la scelta di utilizzare in modo responsabile le fonti di energia caratterizzano infatti l'azienda, che ha adottato misure significative per minimizzare il suo impatto ambientale nella produzione delle attrezzature per il racing.

Energia rinnovabile e competitività

"L'energia si diffonde attraverso l'autoproduzione" racconta Aldino Bellazzini, presidente e amministratore delegato di Sparco, "abbiamo recentemente installato dei sistemi che riducono il nostro impatto di emissioni di CO2 sull'ecosistema. Il sistema energia, per ogni azienda, è uguale al sistema nervoso di una persona: trasforma macchine, oggetti neutri, in oggetti che producono cose". Sparco, infatti, grazie alla partnership con Enel, utilizza energia elettrica derivata da fonti rinnovabili prodotta da pannelli fotovoltaici installati nella sede di Volpiano, a dimostrazione del reale impegno dell'azienda per ridurre le emissioni di carbonio e promuovere un'energia più pulita.

I pannelli innescano anche un circuito virtuoso, con dipendenti e partner che possono anche usufruire delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici, favorendo l'idea di mobilità sostenibile mettendola direttamente a disposizione della vita di tutti i giorni. Passione per le corse e responsabilità ambientale si sposano nella filosofia operativa e commerciale di Sparco, capace di affiancare il proprio percorso ecosostenibile alle attività dei più grandi campioni della storia dell'automobilismo grazie a una sinergia competitiva e vincente, impegnandosi per un futuro più green e pulito con ottime strategie e investimenti mirati.

