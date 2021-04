La Kienergia tiene vivo il sogno playoff: Ferrara battuta 79-67. Sanguinetti e Stefanelli sugli scudi. Foto

RIETI - Una bella Kienergia Rieti batte Ferrara 79-67 e concede il bis al PalaSojourner: resta vivo il sogno playoff, ora serve dare il tutto per tutto domenica a Cento (ore 17), con la speranza che Latina batta Pistoia. Stefanelli trascina i suoi in attacco, 18 i punti per il capitano, ottima ripresa anche per Sanguinetti. Bene anche Ponziani e Piccoli, sei invece i punti al ritorno in campo per Pepper.

Il primo tempo

Rossi schiera Piccoli e Ponziani in quintetto ed positivo l'approccio dei reatini al match. Taylor è propositivo in attacco e porta i suoi sul +5 (13-9), cresce anche Ferrara con l'ingresso in campo di Hasbrouck e la Top Secret rimette le mani avanti. La prima tripla di giornata di capitan Stefanelli fissa il punteggio sul 18-18 al termine del primo quarto. Le triple di Sabatino e Stefanelli lanciano la Kienergia, blocco della Top Secret e Spiro Leka ferma il gioco. Esce dal time out e ritrova fiducia Ferrara, ma arrivano altre due triple di Stefanelli e Rieti torna avanti. Spreca il vantaggio la Npc e Pacher agguanta la parità: regna infatti l'equilibrio e all'intervallo lungo è 34-34.

La ripresa

Secondo tempo che si apre sotto il segno di Ponziani: 6-0 di parziale, con una schiacciata spettacolare di Taylor. Immediata la reazione degli emiliani con Hasbrouck, per Rieti si sbloccano Sanguinetti e Pepper, ma è una magia del capitano allo scadere che lancia la Npc sul 58-53 della penultima sirena. Gira alla perfezione l'attacco reatino in avvio dell'ultima frazione e la Npc tocca il massimo vantaggio di 9 lunghezze. A 5' dal termine è +10 Kienergia, Ferrara tenta l'ultima assalto, ma la difesa reatina è super e la Npc assume definitivamente il controllo. I canestri di Sanguinetti e la tripla di De Laurentiss mandano i titoli di coda, Rieti trionfa 79-67.

Il tabellino

Kienergia Rieti: Taylor 11 (4/6, 1/2), Sanguinetti 15 (3/4, 1/6), Stefanelli 18 (1/4, 5/8), Pepper 6 (0/2, 2/4), Piccoli 7 (1/1, 1/5), Ponziani 10 (5/7 da 2), Sabatino 5 (0/1, 1/1), Amici ne. All. Rossi.

Top Secret Ferrara: Pacher 15 (2/5, 3/7), Fantoni 10 (3/5 da 2), Hasbrouck 4 (2/5, 0/4), Baldassarre 6 (3/6, 0/4), Vencato 3 (0/1, 0/4), Panni 9 (1/1, 2/3), Zampini 18 (3/4, 4/5), Dellosto 2 (1/2, 0/1), Filoni (0/1, 0/1), Ugolini ne. All. Leka.

Arbitri: Caforio (Br), Bartolomeo (Br), Maschietto (Tv).

Note. Tiri da 3: Rieti 12/28, Ferrara 9/29. Tiri liberi: Rieti 11/14, Ferrara 10/13. 5 Falli: nessuno.

