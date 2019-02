RIETI - A pochi giorni dal suo ritorno in campo, dopo il grave infortunio estivo che lo ha costretto a saltare di fatto gran parte della stagione del ritorno in A del suo Frosinone, Federico Dionisi piazza un altro “colpo”.

Dopo il varo della Scuola Calcio, che da due anni ormai è una realtà cittadina consolidata, FD18 – per dirla alla CR7 – sta per inaugurare una nuova attività commerciale in società con Deborah Amedei, da più di dieci anni nel settore dell'abbigliamento: il negozio di moda uomo-donna “DieciDodici”, la cui location è situata in viale Maraini 34.



Nome originale, nulla a che vedere col suo "brand calcistico", ma due numeri che sin dal giorno in cui ha deciso di intraprendere questa nuova avventura lo hanno “perseguitato”: 10-12 sono i numeri civici della prima location presa in considerazione in pieno centro storico, ma 10/12 (dicembre) è anche la data di stipula dell'accordo con i proprietari dei locali scelti per dare vita a questa nuova attività. Originale resta anche il giorno deciso per aprire i battenti, che sarà il prossimo 8 marzo (ore 18), giorno che coincide con la Festa della Donna, una galanteria tipica di un calciatore elegante e raffinato sia in campo, che fuori e che per l'occasione omaggerà il gentilsesso con un pensiero davvero originale.Attese all'inaugurazione, le istituzioni cittadina, amici, simpatizzanti e i suoi tanti tifosi che da sempre ne esaltano le sue gesta calcistiche sin da quando, ancora “pulcino” con la maglia del Cantalice, dava la sensazione di essere un predestinato.