Il Fc Rieti vuole tornare al successo: allo Scopigno arriva Grottaferrata. Ferazzoli: «Diverse soluzioni a disposizione»

RIETI - Due punti da recuperare al duo Fiano Romano-Monterotondo e la voglia di regalare la seconda vittoria casalinga della stagione, in casa Fc Rieti sono di per sé due buoni motivi per affrontare la Vivace Grottaferrata allo ‘Scopigno’ (ore 15,30) con la determinazione necessaria per centrare il bottino pieno.

«Abbiamo a disposizione diverse soluzioni, sia tecniche che tattiche - afferma il tecnico Fabrizio Ferazzoli - e cambiare assetto o avvicendare gli uomini non significa stravolgere, ma sfruttare al massimo le nostre potenzialità. Vogliamo tornare al successo dopo il pari di San Basilio».