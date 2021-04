Fara Sabina, fuga di gas all'inizio della frazione di Corese Terra

RIETI - Fuga di gas all’inizio della frazione di Corese Terra. Interdetta, fino a poco fa, via Borgo Nuovo, ovvero l'accesso al paese con le automobili che dovevano raggiungere gli altri centri, deviate sulla via dell’Arci.

Gli operai dell’Italgas hanno appena terminato di mettere in sicurezza un tubo che si ricollega al contatore di un’abitazione privata che pare sia stato colpito e danneggiato da un’auto, a seguito di un piccolo incidente stradale. Ora il contatore dovrà essere ripristinato, ma l'accesso a via Borgo Nuovo è stato riaperto.

Disagi anche per bambini e ragazzi che dovevano recarsi a scuola a Borgo Quinzio e Passo Corese, visto che macchine e autobus fino a mezz'ora fa non potevano transitare in entrata e in uscita (vedi foto del traffico incolonnato).

