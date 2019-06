Il Programma

RIETI - Un evento che riporta Corese Terra al Medioevo con un tuffo indietro di secoli. Si chiama Castrum Currisii ed è l’iniziativa patrocinata dalla Regione Lazio e dal Comune di Fara in Sabina, e che inaugura il progetto storico medievale "Castelli di Fara", curato dall'Assessorato alla Cultura. Sarà dunque Corese Terra, frazione del Comune di Fara in Sabina, la location dove si svolgerà domenica prossima con inizio alle 18 Castrum Currisii, il primo di una serie di eventi, interessati al periodo dell'incastellamento medievale avvenuto tra il X e il XII secolo nella penisola italiana e nel territorio della Sabina.Alle 18.00 la presentazione del progetto con l'intervento di Maria Luisa Agneni, direttrice del Museo Civico Archeologico di Fara in Sabina e la conferenza dal tema "Incastellamento Curense" a cura di Oliviero Riggi, direttore del Centro Studi Corresano. A seguire cena medievale a corte e l'esibizione teatrale a cura del Teatro Jobel.