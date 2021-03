Il Vangelo secondo don Delphin: si scrive in dialetto "corresano" e si condivide sui social

RIETI - “Se chidunu ve dice che cosa, respunneteie: u Signore ne te bisognu”. Alle migliaia di lingue in cui sono state tradotte le Sacre Scritture aggiungete il “corresano”, dialetto sabino parlato nella frazione farense di Corese Terra dove il parroco di Santa Maria Assunta don Delphin Nkumu, 47 anni originario della Repubblica democratica del Congo, ha iniziato a tradurre i passi del Vangelo nella lingua locale.

In chiesa non si può fare, ma sui social, ormai diventati una piazza virtuale frequentatissima, sì. E allora ecco che don Delphin comincia a tradurre e postare “u vangelu” quando “secunnu (secondo, ndr) Marco”, quando “secunnu Giovanni” e via aggiungendo passi e letture. «L’idea è nata anzitutto per aiutare i parrocchiani a meditare sul Vangelo nel proprio dialetto affinché si sentano valorizzati e possano veramente comprenderne il messaggio e il significato – racconta don Delphin che è a Corese Terra dal 2016 -. Ci pensavo da anni, aspettavo anche di imparare abbastanza bene il dialetto e trovare qualcuno in paese che mi aiutasse a migliorare il testo».

È un modo per avvicinare i fedeli alla Parola di Dio e alla vita parrocchiale. «Mi rivolgo – continua don Delphin - alle persone che non hanno tempo di venire in chiesa e vedendo il Vangelo scritto così iniziano a leggerlo, fosse anche perché a scrivere è una persona straniera che usa il loro dialetto o magari sono curiose di vedere ci sono errori – dice ridendo il parroco – Tutto questo aumenta interesse e vicinanza a Dio. Ho cominciato a pubblicare le traduzioni domenica scorsa. Per ora lo faccio sui social, ma chissà che nei prossimi anni la Chiesa non decida di fare qualcosa di simile».

Intanto don Delphin si porta avanti e punta a far arrivare i testi sacri a casa di tutti i “corresani”. «Come ea dittu Gesù».

