RIETI - Due giornate di chiusura per gli istituti Aldo Moro e Lorenzo Rocci a Fara Sabina.



"Su richiesta della Provincia di Rieti - spiega una nota - in qualità proprietario della struttura, è stata emessa ordinanza sindacale per la chiusura degli istituti "Aldo Moro" e "Lorenzo Rocci" nel polo didattico di Passo Corese per il 30 e 31 ottobre. In questi giorni l’ Ente proprietario effettuerà lavori di messa in sicurezza e la verifica delle strutture del polo.

Al contrario, le scuole di competenza comunale (asilo nido, infanzia, primaria, secondaria primo grado) saranno regolarmente aperte". Ultimo aggiornamento: 22:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA