Scuola primaria di Passo Corese, demolizione e ricostruzione con i fondi del Pnnr: ecco il cronoprogramma dei lavori

RIETI - Primo incontro con Consiglio d’istituto e rappresentanti di classe per parlare della scuola primaria di Passo Corese, del finanziamento del Pnrr la demolizione e la ricostruzione. Ieri si è tenuto l’incontro con il Consiglio d’istituto della scuola primaria di Passo Corese e una delegazione dei rappresentanti di classe, per la presentazione del cronoprogramma dei lavori di demolizione e ricostruzione della scuola primaria di Passo Corese.

Il cronoprogramma

«La nostra amministrazione è orgogliosa di aver ottenuto questo importante finanziamento Pnrr che consentirà di donare alla comunità un’opera innovativa e all’avanguardia sia dal punto di vista strutturale che per le opportunità didattico-laboratoriali - ha commentato il sindaco di Fara in Sabina Roberta Cuneo- Per l’anno scolastico 2023/24 le attività didattiche termineranno negli edifici della vecchia scuola mentre a settembre gli alunni verranno delocalizzati in un’area che sarà attrezzata per accoglierli per l’intero anno scolastico 2024/25.

Nei mesi estivi si procederà con i lavori di demolizione del vecchio edificio per poi procedere alla costruzione del nuovo che verrà consegnato alla cittadinanza entro settembre 2025. Ringraziamo - conclude il sindaco Cuneo-l’intera comunità scolastica per la disponibilità che sin da ora ha dimostrato di voler metter in campo per il raggiungimento di un grande obiettivo».