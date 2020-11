Fara Sabina, Cuneo e Bertini: «Decoro dei cimiteri priorità dell'Amministrazione»

RIETI - «Il decoro dei nostri cimiteri è una priorità per tutti noi, perché una forma di rispetto dovuto a chi vi riposa e ai parenti e ai cari vi si recano in visita. Abbiamo promesso in campagna elettorale di riportare il prima possibile pulizia, decoro e bellezza in un luogo di pace e di grande affetto per tutti noi, e posso dire che in poco tempo i primi risultati già si vedono. Per questo ringrazio l’assessore delegato Fabio Bertini per il lavoro fatto in così poco tempo. Ringrazio anche tutti i concittadini che sono andati nei nostri cimiteri per la Commemorazione dei defunti rispettando le indicazioni previste per il contenimento dei contagi, facendo sì che tutto si svolgesse in modo regolare e ordinato». Così Roberta Cuneo, sindaco di Fara Sabina in una nota.



«Il lavoro è appena cominciato - dichiara Fabio Bertini, assessore al Lavoro e alle Attività produttive con delega ai cimiteri -, ci eravamo dati il 2 novembre come obiettivo per riportare il decoro nei nostri cimiteri e credo che questo piccolo traguardo sia stato raggiunto. Volevamo dare un segnale importante di attenzione verso questi luoghi e crediamo di esserci riusciti. È un primo piccolo risultato, c’è ancora molto da fare, stiamo lavorando sia per quanto riguarda la carenza di loculi che per garantire una adeguata gestione dei cimiteri e far tornare questi luoghi belli, puliti e decorosi come sempre dovrebbero essere».

