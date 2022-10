Decoro e pulizia: l’assessore Fabio Nobili incontra le rappresentanti dell’associazione “Nome”

RIETI - L’assessore al Decoro, frazioni e manutenzione, Fabio Nobili, ha avviato una serie di incontri con associazioni e realtà locali interessate ai temi del decoro della Città e in vari modi impegnate nella promozione di buone pratiche e comportamenti utili al miglioramento delle condizioni delle varie zone del territorio.

La prima riunione si è tenuta ieri con i rappresentanti dell’Associazione “Nome – Officina Politica” in un clima di sereno e proficuo dialogo.

«Stiamo mettendo in campo grandi sforzi per migliorare il livello di decoro e bellezza dei nostri quartieri e delle nostre frazioni - spiega l’assessore Fabio Nobili – L’intenzione è quella di ascoltare le esigenze ma anche le proposte delle associazioni nell’ottica di un rapporto sinergico di confronto, costante e indirizzato alla soluzione delle problematiche. Ringrazio le rappresentanti di Nome per l’incontro».