Strisce pedonali in via Franceschini: «Grazie Fabio Nobili»

RIETI - Alcuni cittadini di Contigliano, in una nota, ringraziano il consigliere provinciale Fabio Nobili. «In periodi complicati come questo non vogliamo di certo attirare l’attenzione sollevando questioni sicuramente meno rilevanti del combattere una pandemia e, intendiamo dunque fin da subito, precisare che la nostra lettera non è una stoccata atta ad aprire un dibattito su chi ha il compito di fare cosa, bensì un semplice ringraziamento da parte di un gruppo di comuni cittadini, nei confronti di una persona che ha dimostrato tutta la sua disponibilità e immediatezza nel mettere in atto un intervento in una strada che, per altro, non può essere ritenuta d’interesse provinciale».

«Nella giornata di venerdì 19 febbraio vogliamo ringraziare il consigliere provinciale Fabio Nobili per aver provveduto al rifacimento delle strisce perdonali che, una volta parcheggiata la propria vettura, consentono l’attraversamento della strada in via Ettore Franceschini, dando la possibilità di recarsi al Bar Blanchi con maggiore serenità, confidando nel buon senso e nella prudenza degli automobilisti allertati dall’apposita segnaletica orizzontale ora perfettamente visibile».

Ultimo aggiornamento: 15:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA