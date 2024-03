Domenica 24 Marzo 2024, 12:12 - Ultimo aggiornamento: 12:13

RIETI - I Carabinieri del Comando Stazione di Fara in Sabina hanno arrestato un trentenne per evasione dagli arresti domiciliari.

L’uomo, di origine romene ma da tempo domiciliato in Italia, era stato già tratto in arresto nei giorni scorsi e sottoposto agli arresti domiciliari poiché, al culmine di una lite con la compagna, aveva aggredito i militari intervenuti per riportare la situazione alla calma.

Nonostante la sottoposizione alla citata misura ristrettiva della libertà personale, l’interessato si è allontanato più volte dalla propria abitazione non facendosi trovare a casa dai Carabinieri che, così come previsto in questi casi, si sono recati presso il suo domicilio per verificarne l’effettiva presenza.

Tali violazioni sono state prontamente segnalate all’Autorità Giudiziaria che ha così emesso un ordine di carcerazione nei confronti dell’interessato il quale, al termine delle formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Rieti.