Rieti, sorpreso in Grecia con 20mila euro falsi: arrestato dai carabinieri di Rieti e Poggio Mirteto

RIETI - I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Rieti, con la collaborazione della Compagnia di Poggio Mirteto, hanno tratto in arresto un cittadino pakistano, trentatreenne, dando esecuzione ad un mandato d’arresto europeo, emesso dall’Autorità Giudiziaria greca, per i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate.

I fatti per i quali è stato emesso il provvedimento restrittivo eseguito risalgono allo scorso mese di luglio quando l’arrestato, in transito all’Aeroporto Internazionale di Atene, a seguito di un controllo doganale, veniva trovato in possesso di uno zaino contenente varie banconote false, per un valore di oltre 20.000 Euro, pronte per essere immesse in circolazione.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Rieti a disposizione delle competenti autorità.

Nell’occasione il Comando Provinciale Carabinieri di Rieti invita i cittadini a segnalare tutti i casi in cui vi siano dei dubbi circa la genuinità di banconote e/o monete rivolgendosi al presidio dell’Arma più vicino al fine di consentire l’avvio di accertamenti tecnici svolti da personale appositamente formato in forza presso il Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria.