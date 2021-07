Il polo liceale “Epn” e i progetti estivi per favorire al meglio gli interessi e i talenti degli studenti

Giovedì 22 Luglio 2021, 18:35 - Ultimo aggiornamento: 18:38

RIETI - Musica a cavallo, fumetti in lingua, Pcto, ciclopasseggiate e altro ancora. Il polo liceale dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Elena Principessa di Napoli” ha raccolto le indicazioni del Miur in merito alle opportunità formative da proporre agli studenti nel periodo estivo. I docenti dei cinque licei (Musicale, Artistico, Linguistico, Economico-sociale, Scienze Umane) hanno pertanto proposto e realizzato progetti di diversa tipologia, rendendo così possibile un’ampia scelta da parte degli alunni dei progetti organizzati in virtù dei propri interessi e attitudini.

Dalle “attività teatrali”, realizzate anche con l‘importante coinvolgimento di professionisti del settore, in particolare dal Gruppo Jobel, all’interessante “passeggiata sonora”, che da una parte consente di preservare un ambiente sonoro registrandolo, dall’altra crea arte, elaborando i suoni raccolti elettronicamente.

Dai due importanti “Pcto estivi”, l’uno teso a coinvolgere gli alunni in attività di animazione di bambini della scuola dell’infanzia e primaria, promuovendo in tal modo una cittadinanza attiva attraverso un processo di valorizzazione del singolo e dell’inclusione, l’altro legato alla partecipazione al Rieti Danza Estate capace di aiutare gli alunni ad entrare nel particolare e accattivante mondo dell’arte e della danza.

Dall’originalissimo progetto “Let’s play…comics”, che consente agli studenti di acquisire le tecniche per realizzare un fumetto e saperlo poi tradurlo in lingua, fino ad arrivare ad un altro innovativo progetto “Musica al galoppo”, con il coinvolgimento della Fondazione di Partecipazione “Vincere insieme”, consistente in un modulo di musico-danza-terapia e un altro di equitazione integrata, con l’obiettivo di far entrare gli alunni in contatto con se stessi e con gli altri sfruttando la dimensione sonoro-musicale ed emotiva.

Anche lo sport e la lingua tedesca hanno trovato posto nell’ampia offerta dell’Epn: il progetto “Sport, cultura, benessere e socialità” riguarda sia ciclopasseggiate e trekking urbano per conoscere meglio la propria città in termini di arte e cultura, che il cosiddetto “AirBadminton”, un corso di avviamento al gioco del Badminton all’aperto. Lo “Stage in lingua tedesca” si concentra invece sull’approfondimento delle strutture grammaticali della lingua tedesca, secondo delle modalità ludiche, proponendo anche gli aspetti salienti delle culture e dei costumi dei Paesi di lingua tedesca.

Tutte le attività, fortemente favorite e sostenute dalla prof. ssa Paola Giagnoli, Dirigente Scolastica dell’Epn, hanno riscosso un significativo successo e apprezzamento da parte degli studenti, sia per la competenza dei docenti interni e dei professionisti esterni coinvolti, che, soprattutto, per avere dato agli studenti la possibilità di vivere il contesto scolastico secondo modalità e dinamiche non consuete, permettendo loro di esprimere se stessi e conoscere gli altri, in vista di obiettivi di apprendimento, capacità e competenze relazionali.