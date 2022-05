Guasto a una cabina Enel: piazza Marconi e vie limitrofe sono senza corrente da ore, la situazione è critica. Giunto un generatore mobile da Roma

RIETI - Corrente elettrica assente a piazza Marconi e via limitrofe dalle 19. Sembra che tutto dipenda da un guasto a una cabina Enel situata nell'area di via Pennesi. Sul posto sta operando una squadra di pronto intervento dell'azienda elettrica. Il guasto non sembra al momento di facile e, soprattutto, veloce soluzione.

Della situazione è stato informato anche il Comune. La situazione è aggravata dal fatto che la sede Enel di Rieti, di fatto ormai cancellata, non è dotata di un generatore di corrente mobile. E così ai numerosi cittadini residenti tra piazza Marcomi, via dei Flavi e vie interne al momento non resta che armarsi di pazienza. Tante le segnalazioni giunte alla nostra redazione. Molte stigmatizzavano il fatto che l'Enel a Rieti, in una città di oltre 40 mila abitanti, non fosse dotata di un generatore di corrente elettrica mobile, in grado di garanire una soluzione temporanea all'emergenza verificatesi.

I soccorsi da Roma. La squadra manutenzioni che sta operando nell'area di via Pennesi ha chiesto al momento supporto ad alcune sedi esterne. E proprio in questi minuti è giunto un generatore elettrico mobile da Roma che ha permssso all'intera zona di essere di nuovo servita dalla corrente elettrica, in attesa che la squadra manutenzioni riesca a riparare il guasto. Situazione parzialmente risolta, anche se il generatore sembra fare un baccano incredibile.