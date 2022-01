Il Comune di Greccio conferisce al musicista Emanuele Stracchi una civica onorificenza e benemerenza

RIETI - Il Comune di Greccio, a seguito di delibera del Consiglio Comunale, ha conferito al musicista Emanuele Stracchi una Civica Onorificenza e Benemerenza per meriti artistici. Il trentunenne originario di Casperia ha tenuto esibizioni e master class in varie parti del mondo ed è reduce da un concerto di Natale che ha incantato la platea della prestigiosa Carnegie Hall di New York.



Direttore artistico del "Festival della Pace" di Greccio, il maestro Stracchi presta da anni con generosa disponibilità il suo talento al paese del primo presepe.



«Per essersi distinto con la sua competenza umana e professionale nell'interpretare a livello artistico-musicale lo spirito del Festival che intende ispirarsi alle radici francescane della Valle Santa, culla della cultura, della bellezza, della natura, della fratellanza e della pace», si legge tra le motivazioni dell'onorificenza, consegnata dal sindaco Emiliano Fabi a seguito del concerto tenuto dal musicista nella chiesa della Madonna di Loreto a Limiti di Greccio.



L'evento, che ha visto Emanuele Stracchi esibirsi in trasposizioni d'opera per pianoforte a quattro mani in coppia con il maestro Angelo Bruzzese, è stato organizzato dall'Associazione Greccio Futura e inserito nella manifestazione "La Valle del Primo Presepe" promossa dalla Chiesa di Rieti, con il patrocinio del Comune di Greccio.



«La musica è un linguaggio universale che aiuta ad unirsi, specialmente nei momenti difficili - ha detto il sindaco Fabi - anche per questo abbiamo voluto rinsaldare ed onorare il rapporto che lega Greccio al maestro Stracchi, musicista che nonostante gli impegni internazionali si è sempre speso al massimo per curare al meglio i momenti culturali svolti nel nostro paese».