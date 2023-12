Montebuono saluta la sua "nonna" ultracentenaria Elisa Santori

RIETI - Non ce l’ha fatta per pochi mesi Elisa Santori a raggiungere il traguardo dei 103 anni. La “nonna” di Montebuono, la signora più anziana del paese e tra le donne più longeve della Sabina si è spenta questa mattina attorniata dall’affetto dei suoi cari. Elisa Santori, vedova Mattei, aveva compiuto i 102 anni nell’aprile scorso. Aveva sposato Giuseppe Mattei, sempre di Montebuono, con il quale si era poi trasferita a Roma portando con sé la sua grande passione di sarta, divenuta poi professione, che iniziò in paese a neanche 14 anni.

Una sorta di pioniera dell’arte del cucire (nella foto nonna Elisa con la torta che raffigura la mitica macchina da cucire Singer preparata in occasione del suo centesimo compleanno), capostipite di generazioni e punto di riferimento per coloro le quali volevano imparare a tagliare e cucire abiti, facendo scuola.

Si cucì da sola l’abito da sposa e lo fece anche per il marito Giuseppe. A Roma ha lavorato nella storica Sartoria Rompietti, cucendo tra gli altri per Terence Hill e per Liana Orfei. Da Roma è poi tornata nella sua Montebuono dove aveva vissuto per molti anni fino a questa mattina quando si è spenta.

Lascia la sua unica figlia Giuliana Mattei, sposata con Antonio Migliorati, la nipote Federica e il marito Rodolfo, i pronipoti Davide, Sara e Martina.

I funerali domani, mercoledì, nella chiesa parrocchiale di Montebuono.