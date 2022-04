Martedì 26 Aprile 2022, 00:10

RIETI - Un nuovo traguardo per Elisa Santori di Montebuono che ha compiuto i 101 anni. Nonna Elisa è stata festeggiata nella sua casa di Montebuono dai familiari, (nella foto insieme alla nipote Federica col marito Rodolfo e le pronipoti Sara Davide e Martina) il 23 aprile scorso. Elisa Santori, vedova Mattei, ha ricevuto una valanga di messaggi di auguri sui social, ad iniziare da quello del sindaco di Montebuono, Claudio Antonelli, il quale lo scorso anno, in occasione dei 100 anni, accompagnato dall’agente di polizia locale del comando Nova Sabina, Graziano Luchetti, a nome della cittadinanza e dell’amministrazione comunale, aveva fatto dono alla signora di una pergamena a ricordo della giornata. «Auguri da parte mia - ha scritto quest’anno il primo cittadino di Montebuono, nel suo messaggio augurale - e di tutta l’amministrazione del Comune di Montebuono». A festeggiare nonna Elisa, oltre a nipoti e pronipoti, anche la sua unica figlia, Giuliana Mattei e il genero Antonio Migliorati.

Il ritratto. Elisa Santori, sabina doc, aveva sposato Giuseppe Mattei, sempre di Montebuono, con il quale si era poi trasferita a Roma portando con sé la sua grande passione di sarta, divenuta poi professione, che iniziò in paese a neanche 14 anni. Una sorta di pioniera dell’arte del cucire, capostipite di generazioni e punto di riferimento per coloro le quali volevano imparare a tagliare e cucire abiti, facendo scuola. Si cucì da sola l’abito da sposa e lo fece anche per il marito Giuseppe. A Roma ha lavorato nella storica Sartoria Rompietti, cucendo tra gli altri per Terence Hill e per Liana Orfei. Da Roma è poi tornata nella sua Montebuono da diverso tempo e dove sabato scorso ha spento le candeline sulla torta festeggiando i 101 anni di vita, collocandosi di fatto tra le persone più longeve della Sabina.