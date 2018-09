RIETI - Donna uccisa dal marito, poi suicida, in Basilicata: Angela Ferrara era nota per i suoi libri per i bambini e aveva donato proprio questi testi alla Biblioteca di Amatrice.



Questo il ricordo della donna sulla pagina facebook di "Radio Amatrice":



"Angela Ferrara era una persona di cuore, una persona che pensava agli altri, che donava agli altri. Quello che le è successo ci scuote e ci addolora, non ci sono parole adatte a descrivere i sentimenti che si provano di fronte a una tragedia come la sua. Angela è una di noi, aveva donato ai bambini di Amatrice tanti libri, quei libri che erano per lei una ragione di vita, una grande passione, una missione. Diceva che la cosa più bella al mondo era lo sguardo dei bambini. Aveva pensato ai nostri bambini, aveva pensato al nostro futuro. Li avevamo accolti, quei libri, con commozione, come quando si riceve un dono prezioso e fatto con il cuore. Non ci sono parole per descrivere l’orrore di ciò che è accaduto ad Angela, non ci sono parole per raccontare una tragedia come questa. C’è però il cuore di una comunità intera che piange questa donna preziosa e gentile, dall’animo buono, che ha avuto un pensiero per noi quando noi avevamo perso tutto. Riposa in pace, anima bella. Questo popolo non dimentica".

Lunedì 17 Settembre 2018



