RIETI - Si aspetta solo di conoscere le eventuali date per le repliche dello spettacolo “D”, in programma a Montenero Sabino e già sold out per tutte le 8 repliche previste. Si tratta di uno spettacolo teatrale “D” – ispirato alla Divina Commedia. Una rappresentazione teatrale itinerante, che avverrà all’interno degli spazi dello splendido Castello Orsini.La Compagnia teatrale “La Gilda dei Guitti” metterà in scena lo spettacolo il 30 e 31 marzo e poi fino al 6 aprile per un totale di otto spettacoli. C’è il sold out per tutte le date e non si sa se ci saranno repliche anche se gli organizzatori sperano proprio di si. Lo spettacolo riservato alle scuole: lunedì 25 marzo, una sorta di data numero 0 nella quale saranno presenti più di 100 alunni provenienti dalla Scuola Media Statale dell’Istituto Comprensivo Bassa Sabina di Poggio Mirteto. Sarà uno spettacolo che in totale vedranno più di 1200 spettatori.L’incipit dello spettacolo D è la celebre "Lasciate ogni speranza, o voi che entrate” del terzo Canto dell’Inferno di Dante Alighieri che ha come ambientazione l'Antinferno, ovvero il luogo dell'oltretomba dove sono tenuti gli ignavi e che precede l'entrata dell'inferno vero e proprio. Non la frase corretta, in realtà, quella che metaforicamente viene oggi spesso usata, in quanto la frase originale che è poi scritta nella locandina dello spettacolo è “Lasciate ogne speranza, voi ch' intrate”.