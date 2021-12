Palco 19 porta in scena la Divina Commedia, l'appuntamento è nei giardini del Comune di Latina

Natale Latina, nei Giardini del Palazzo Comunale, domani in scena Palco 19 con lo spettacolo La Divina Commedia, promosso dall'amministrazione comunale di Latina con la direzione artistica e l'organizzazione di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno della società Ventidieci. Un approccio all'opera rispettoso ma anche con lo sguardo ironico che è la cifra stilistica caratteristica di Palco 19, la scuola di recitazione diretta da Simona Serino. Sul palco 16 giovani attori, dai 9 ai 14 anni, che riescono ad interpretare con sicurezza e personalità i personaggi più famosi che abitano l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso più famosi del mondo.

Lo spettacolo ha debuttato il 26 giugno al teatro moderno di Latina, ed è il risultato di un anno di lavoro difficile, che ha visto gli allievi prepararsi con entusiasmo e tenacia in Dad e alla fine in sala, come i mesi passati disponevano nel rispetto delle norme anticovid. Ingresso gratuito su prenotazione: www.Comune.Latina.It