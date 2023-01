RIETI - Si sono conclusi con successo i tirocini gratuiti promossi dall'Asd Atletica Sport Terapia Rieti e realizzati presso il punto di vendita di Tigotà a Rieti, che hanno visto durante il periodo natalizio la presenza di due ragazzi con disabilità, impegnati nel confezionamento dei pacchi regalo, in collaborazione con il personale del negozio.

L'iniziativa, svolta nell'ambito della promozione di un programma di integrazione a largo raggio dei ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale, è stata accolta con entusiasmo dal personale dell'esercizio e dai clienti «ai quali va il nostro ringraziamento per la generosità delle mance raccolte - ma, soprattutto, dai ragazzi impegnati, finalmente soddisfatti di aver dimostrato le loro capacità».

«L'esempio fornito da Daniele e Francesca, suppostati dalla tutor Martina - afferma la Presidente Adriana Catini — dimostra, ancora una volta come le persone disabili, se collocate in modo mirato in attività confacenti, si integrano facilmente nel contesto lavorativo, con il duplice vantaggio per l'Azienda e per la loro autostima. Ci auguriamo che altre realtà produttive del territorio diano la loro disponibilità a replicare simili esperienze».