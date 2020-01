SECONDO TEMPO

PRIMO TEMPO 1-0

IL PREPARTITA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Bari

Rieti

Arbitro

Ultimo aggiornamento: 16:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Rieti tenta l'impresa al San Nicola di Bari.15'- Adesso il Bari rischia di dilagare. Conclusione pericolosa di Antenucci, risponde Addario in corner11'- Cambio per il Rieti, il primo. Fuori De Sarlo dentro Del Regno.10'- Il Bari raddoppia. Stavolta Simeri in gol. Cross dalla trequarti di Costa e colpo di testa di Simeri per il 2-05'- Corner per il Rieti. Cross di Tirelli respinto dalla difesa ancora oltre la linea di fondo2'- Bari partito forte in questo secondo tempo. I padroni di casa provano a pungere con un paio di ripartenze1'- Via al secondo tempo. Nessun cambio, si riparte dagli stessi uomini che hanno chiuso il primo tempo46'- Termina il primo tempo. Bari avanti 1-045 - Bari pericoloso in ripartenza con Antenucci. Conclusione mancina dell'attaccante fuori di poco. Intanto assegnato 1' di recupero43'- Partita piuttosto aperta a Bari, anche il Rieti non rinuncia ad attaccare quando ha occasione39'- Azione insistita per il Rieti chiusa da un destro dal limite di De Paoli, murato però in corner35'- Ancora Bari. Cross dalla destra e colpo di testa di Simeri, pallone fuori non di molto33'- Bella giocata in area di Antenucci, che salta un paio di giocatori, poi conclude alto con il destro31'- Il Rieti prova a riaffacciarsi in avanti: cross ribattuto che diventa buono per Tirelli, ma la sua conclusione mancina viene murata. Ora però buon momento per gli amarantocelesti28'- Ora il Bari gestisce il ritmo della partita, il Rieti prova a riorganizzarsi23'- Bari vicino al raddoppio. Simeri in verticale per Terrani che entra in area e calcia alto da buona posizione17'- Antenucci non sbaglia dal dischetto. Bari avanti 1-017'- Calcio di rigore per il Bari. Antenucci mette in mezzo sugli sviluppi di un corner , tocco con il braccio di De Paoli13'- Di Cesare costretto ad uscire. Dentro al suo posto Corsinelli, primo cambio per il Bari10'- Gioco fermo al San Nicola. Di Cesare a terra per un problema al ginocchio dopo un contrasto con Russo.6'- Grande chance per il Bari. Palla in verticale di Bianco per Antenucci, provvidenziale Aquilanti in corner4'- Risponde il Bari con la conclusione dal limite di Antenucci, mura la difesa del Rieti2'- Buon avvio di gara per il Rieti, che si guadagna il primo angolo del match1'- Iniziata la gara al San Nicola. Padroni di casa in maglia e pantaloncini bianchi con finiture rosse, completo amarantoceleste per il Rieti.Missione difficilissima per Beni, che vuole invertire il trend di due sconfitte in altrettante fare sulla panchina del Rieti. Nella formazione scelta qualche novità rispetto a quella che ha affrontato il Picerno allo Scopigno. Tornato Zanchi e Zampa: il primo si prende la corsia sinistra, il secondo nei tre di centrocampo con Tirelli e Serena. Davanti c'è invece Russo con De Paoli e De Sarlo. Il 4-3-1-2 è anche il modulo scelto da Vivarini, che davanti si gioca la coppia Simeri- Antenucci.: Frattali, Sabbione, Di Cesare, Perrotta, Costa, Scavone, Bianco, Schiavone, Terrani, Simeri, Antenucci. All. Vivarini: Addario, Tiraferri, Aquilanti, Celli, Zanchi, Tirelli, Zampa, Serena, De Paoli, Russo, De Sarlo. All Beni: Maggio di Lodi (Lattanzi-Donato)