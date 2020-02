RIETI - Diabolik sceglie Rieti per il suo ultimo colpo. Nel numero in uscita, il celebre protagonista del fumetto ambienta il suo ultimo colpo proprio a Rieti. Le tavole raffigurano il Palazzo del Vignola, sede della Prefettura, e Palazzo Ricci in piazza Oberdan. Un omaggio del disegnatore reatino Angelo Maria Ricci alla sua città.



