Il 25 aprile il gala finale del Premio internazionale di danza Città di Rieti, ospite la reatina Susanna Salvi

RIETI - Lunedì 25 aprile, alle ore 18.00, presso la stupenda cornice del Teatro Flavio Vespasiano si terrà il tradizionale Gala finale che concluderà la manifestazione del PID - Premio Internazionale Danza Città di Rieti, storico concorso nato nel lontano 1991.

Il PID - Premio Internazionale Danza è organizzato dalla Dance Art Production & Events asd in collaborazione con il Comune di Rieti–Assessorati Cultura e Turismo e con il contributo fondamentale della Fondazione Varrone - Cassa di Risparmio di Rieti nonché con il sostegno della Fondazione Flavio Vespasiano, Unindustria, Rotary Club Rieti, Confcommercio Imprese per l’Italia Provincia di Rieti, Carrefour Market V.le Morroni, So Dança, TAGGA Rieti, Odette-negozi per la danza.

Il Direttore Artistico del prestigioso Premio è Piero Fasciolo, il Coordinamento Artistico è di Luna Ronchi e il Coordinamento Generale è di Simone Lolli.

Sui legni del prestigioso teatro si esibiranno i vincitori del concorso che verranno premiati con cerimonia ufficiale, dalla giuria, direttivo, autorità e sponsor

Ospite della serata sarà la reatina Susanna Salvi – Etoile del Teatro dell’Opera di Roma, già vincitrice del prestigioso concorso, alla quale è stata conferita, dal consiglio comunale di Rieti, all’unanimità, la cittadinanza benemerita per la sua brillante carriera.

Nata a Rieti, comincia lo studio della danza con Marella Vesseri e Laura Martorana presso la scuola "Cygni". Diplomata con il massimo dei voti alla Scuola di danza del Teatro dell'Opera di Roma, entra a far parte del corpo di ballo dello stesso sotto la direzione di Carla Fracci nel 2008. Si trasferisce per un anno nella compagnia del Maggio Musicale Fiorentino nel 2012 diretto da Francesco Ventriglia. Tornata a Roma nel 2013 è promossa da Eleonora Abbagnato solista, poi Prima ballerina e nel 2021 viene nominata Etoile al termine della rappresentazione de "Notre dame de Paris" di Roland Petit. Ha interpretato i maggiori titoli del repertorio classico e contemporaneo e per lei sono stati creati diversi balletti. Recentemente ha interpretato la controfigura dell'attrice principale nelle scene danzate nel film sulla stella italiana Carla Fracci.

L’organizzazione dell’importante Premio è orgogliosa di come negli anni, oltre a Susanna, moltissimi vincitori del Concorso Internazionale di Danza Città di Rieti si sono affermati come danzatori, primi ballerini, étoilesdei più importanti teatri del mondo o come coreografi e maestri a livello internazionale