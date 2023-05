RIETI - Giovedì 25 aaggio, dalle 16 alle 19.30, presso i locali della scuola, open day del Cpia 6, il Centro provinciale per l'istruzione degli adulti, a Rieti, in via Cesi 1.

Durante l'evento si presenterà agli utenti l'offerta formativa che eroga la scuola e un approfondimento sull’intercultura.