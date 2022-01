Rieti, vaccini oltre 244mila e record sui tamponi. Ricoveri in lieve salita

RIETI - Campagna vaccinale antiCovid-19: nella giornata odierna la Asl di Rieti ha raggiunto le 244.000 somministrazioni. 46.000 sono le terze dosi, mentre sono 98.100 i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale primario. 102.000 i cittadini che hanno eseguito la prima dose: di questi 143 sono i cittadini che si sono vaccinati in prima dose tra il 1 gennaio e il 3 gennaio 2022.

Nella giornata di ieri, martedì 3 gennaio, nuovo record di tamponi per la ricerca del virus SARS CoV-2: eseguiti 2.376 tamponi. Dal 24 dicembre 2021 a lunedì 3 gennaio 2022, il numero di tamponi eseguiti sono in totale 12.627.

Lieve aumento del tasso di occupazione di pazienti Covid-19 presso il presidio ospedaliero di Rieti. Ad oggi sono 22 in totale i pazienti ricoverati: 20 in regime ordinario e 2 in intensiva. Il 90% dei ricoverati non è vaccinato o non ha completato il ciclo vaccinale. I due pazienti ricoverati in Terapia Intensiva non sono vaccinati.