Il Covid colpisce il Terminillo, chiuse temporaneamente due attività commerciali

RIETI - Dopo tanti week end all’insegna del tutto esaurito, il Covid colpisce il Terminillo, con due attività di ristorazione e somministrazione costrette a sospendere temporaneamente il servizio.

Si tratta del “Bar Terminillo” di via dei Villini e della paninoteca Panillo: «Informiamo tutti i clienti che a seguito di casi positivi accertati tra il personale dipendente, il Bar Terminillo è rimasto chiuso da lunedì fino a data da precisarsi – scrivono i gestori dell’attività - Ci teniamo a sottolineare, a scanso di equivoci, che l’attività è stata chiusa tempestivamente ancor prima di ricevere ufficiale comunicazione dalle Asl di Rieti in coerenza con la professionalità, la serietà ed il rispetto per clienti ed amici che ci hanno sempre contraddistinto».

Il Covid ferma anche Panillo, in via dei Licheni: «Volevamo avvisarvi che, visto i positivi che ci sono stati a Terminillo in questi giorni, anche noi oggi ci siamo fatti un tampone rapido. Purtroppo io sono risultata positiva e quindi Panillo dovrà rimanere chiuso fino a conferma di quello molecolare».

