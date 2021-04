Consumano cibi e bevande nei pressi di due bar: sette multe ed esercizi commerciali chiusi

RIETI - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto, poche ore prima dell’emissione dell’ordinanza della Regione Lazio che ha individuato quale “zona rossa” il Comune di Fara Sabina, hanno effettuato dei controlli straordinari su tutta la bassa Sabina.

Nel corso delle verifiche effettuate, i militari hanno individuato due bar, di cui uno nella frazione Borgo Quinzio di Fara in Sabina e l’altro in Poggio Nativo, che consentivano ai clienti la consumazione di cibi e bevande nelle immediate adiacenze. Sono state, quindi, elevate complessivamente sette sanzioni amministrative da 400,00 euro l'una, inoltre è stata disposta la chiusura provvisoria dei citati esercizi pubblici rispettivamente per giorni 5 e 2.

© RIPRODUZIONE RISERVATA