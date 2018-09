di Emanuele Laurenzi

RIETI - «Il passaggio dei bus Cotral a Passo Corese è un paradosso. Porterò i problemi della viabilità nel reatino all’attenzione del Governo». Con i pendolari reatini sul piede di guerra per l’orario scolastico pubblicato da Cotral e anticipato da Il Messaggero, sul problema interviene anche Paolo Trancassini. Il deputato di Fratelli d’Italia non ha dubbi sulle urgenze per i pendolari e, nell’occasione, rilancia anche sulla necessità di interventi infrastrutturali per la Sabina che definisce «probabilmente la peggior provincia italiana in termini di collegamenti. Viaggiamo ancora sulla strada tracciata dagli antichi romani».



ARGOMENTO CALDO

Tutti aspetti che, come membro della Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici, Trancassini vuole portare sulla scrivania del ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli. «I pendolari non sono politici – spiega – e si alzano la voce è perché hanno un problema reale. Non possiamo non ascoltare chi, per lavorare o studiare, è costretto ad alzarsi ad orari indecorosi per la condizione dei trasporti pubblici».



Nella visione di Trancassini il tema è molto più ampio. «Se si chiede a chiunque qual è il problema di Rieti, la prima risposta riguarda i collegamenti. In altre province e regioni hanno fatto opere infrastrutturali, qui no. Porrò il problema al ministro dei Trasporti e, come membro dell’opposizione, farò in modo di ricordarglielo e di chiedergli conto dei progressi». Trancassini fa anche riferimento ai progetti promessi dall’ex ministro Del Rio, poi torna sul tema dei pendolari.



NODO INTERSCAMBIO

«In passato ci sono state molte polemiche – spiega – soprattutto per la questione dello scambio gomma-rotaia. Si tratta di una soluzione che può essere valida, ma che deve avere assoluta precisione. Se si chiede a un pendolare di sopportare il disagio di scendere da un bus e salire su un treno, il collegamento deve essere immediato. Non ci possono essere disservizi». Cosa ancora peggiore, a detta dei pendolari, è il sistema ibrido creato da Cotral: le corse tra Rieti e Roma deviate a Passo Corese, con aumento dei tempi di percorrenza e ulteriore incertezza sulle coincidenze.



«Non ci può essere improvvisazione – conclude Trancassini – e questo aspetto rappresenta un paradosso. Cercheremo di porre anche questo come problema al ministro Toninelli. Non possiamo sopportare ancora la situazione attuale. La nostra è la peggiore provincia d’Italia in termini di collegamenti».



Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:40



© RIPRODUZIONE RISERVATA