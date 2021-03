Ufficiali di gara: a Rieti il corso federale Aci Sport

RIETI - Arriva dal club più importante d'Italia, l'Automobile Club Italia, in questo caso dalla sezione reatina, un'interessante occasione per tutti gli appassionati di motori e competizioni automobilistiche. Ad aprile partiranno a Rieti i corsi per ufficiali di gara. Con il loro contributo queste figure garantiscono il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive ed è per questo che è molto importante l'aspetto della formazione.

Il corso federale AciSport varrà per le qualifiche di commissari di percorso, commissari di percorso qualificati, verificatori sportivi e verificatori tecnici. Gli incontri si svolgeranno nei giorni 12, 14, 19 e 21 aprile 2021, dalle 18 alle 21 e il 24 aprile 2021 dalle 15 alle 18 nella chiesa di San Giorgio in Largo San Giorgio a Rieti. Ai corsi possono partecipare uomini e donne, maggiorenni e in possesso della patente di guida B.

«Si tratta di una importante occasione – ha sottolineato il presidente dell’Automobile Club di Rieti Innocenzo de Sanctis –. Con questo corso vogliamo avvicinare i partecipanti al mondo degli sport automobilistici e offrire allo stesso tempo nuova linfa al bacino dei commissari reatini che potranno dare vita alla Rieti – Terminillo, prendendo parte anche ad altri eventi sportivi motoristici, nel reatino e al di fuori dal territorio regionale».

Tutti gli interessati possono far pervenire la scheda d’iscrizione, presente sul sito www.rieti.aci.it nella sezione “Notizie ed eventi”, entro il 31 marzo 2021 all’indirizzo email RI002@delegazioni.aci.it. Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri di telefono 335-458268 e 334-8529694.

