RIETI - Riprendono le visite guidate alla scoperta della Rieti Sotterranea che custodisce un viadotto costruito dai romani nel III secolo a.C. La struttura, realizzata per sopraelevare la via Salaria, l’antica via del sale è inglobata nei sotterranei di nobili dimore reatine, dove si sviluppa un itinerario archeologico di grande suggestione.Altra possibilità per approfondire la conoscenza della città di Rieti è offerta dalla visita Rieti sottosopra, una passeggiata nel centro storico per conoscere chiese, piazze, vicoli e tante curiosità che si conclude con la magia della Rieti Sotterranea.Per partecipare alle visite é necessario prenotare contattando il numero 3477279591 oppure inviando una email a: rietidascoprire@rietidascoprire.it e indossare la mascherina durante la visita.Per gruppi familiari o costituiti si organizzano visite guidate anche fuori programma, tutti i giorni e negli orari congeniali ai visitatori, sempre previa prenotazione.