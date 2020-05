© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Su iniziativa dell’assessorato alla cultura guidato da Gianfranco Formichetti, è stato realizzato – ed è disponibile sul canale YouTube del tenore Michael Alfonsi – un video promozionale di augurio per tutti i Teatri italiani affinché possano tornare allo splendore della tradizione del nostro Paese. Nel video, si può ammirare l’interpretazione del tenore Alfonsi, presso il Teatro Flavio Vespasiano, del “Nessun Dorma” dalla Turandot di Puccini e il messaggio conclusivo dell’assessore Formichetti.«Da Rieti Centro d’Italia,dalla splendida cornice del Teatro Flavio Vespasiano, vogliamo formulare gli auguri per una rinnovata attività dei teatri italiani – dichiara l’assessore Gianfranco Formichetti – Nel nostro teatro reatino si celebrano manifestazioni di livello internazionale quale il New Opera Talent, il Premio Internazione di Danz e il Reate festival. L’augurio che parte da Rieti è quello di poter rivedere nuovamente le attività riprendere negli splendidi Teatri italiani».Il video è disponibile sulla pagina Facebook del Comune di Rieti e al seguente link di YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=1NWaG4QiZAI