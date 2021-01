Coronavirus, screening con test antigenici nei comuni Monte San Giovanni e Torricella in Sabina

RIETI - Prosegue la Campagna di prevenzione e contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in tutta la provincia di Rieti attraverso screening mirati eseguiti in modalità drive-in. Domani, venerdì 29 gennaio e sabato 30 gennaio, il personale sanitario del servizio di Assistenza Proattiva Infermieristica della Asl di Rieti sarà presente, rispettivamente, nei comuni di Monte S. Giovanni e Torricella in Sabina. Verranno eseguiti test antigenici gratuiti alla popolazione residente, precedentemente contattata dalle Amministrazioni di riferimento.

A Monte S. Giovanni la Asl di Rieti sarà presente in piazza Claudio Battella, mentre a Torricella in Sabina nella Palestra Domenico Ciccaglioni.

L’orario di avvio degli screening è previsto per le 9,30.

