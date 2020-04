© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Su proposta dell'assessore alla Polizia Municipale, Onorina Domeniconi, la Giunta del Comune di Rieti ha deciso di non rinnovare la convenzione che assegnava a Saba Italia la gestione di circa 950 parcheggi a pagamento, scaduta il 31 marzo scorso. Inoltre, la Giunta Cicchetti ha deciso che, per tutto il periodo legato all'emergenza epidemiologica in corso, i suddetti parcheggi resteranno gratuiti.«In considerazione anche del difficile momento che stiamo vivendo, abbiamo deciso di rendere gratuiti tutti i parcheggi usciti dalla gestione di Saba Italia – dichiara l'assessore Onorina Domeniconi - Nei prossimi mesi il Comune di Rieti procederà all'elaborazione di un Piano complessivo per la rimodulazione della gestione dei parcheggi in Città».A oggi, restano sottoposti alla gestione di Saba Italia, e quindi soggetti a pagamento, soltanto circa 150 parcheggi – legati alla convenzione del 1997 in scadenza nel 2028 – localizzati a Piazza Cavour, Piazza della Repubblica, via Porta Romana e via Micaeli.