Rieti, coronavirus: bando per il reclutamento straordinario di personale medico in quiescenza

RIETI - Coronavirus: pubblicato il bando per il reclutamento straordinario di personale medico in quiescenza. Per far fronte all'emergenza Covid-19 è stato bandita una manifestazione di interesse per il reclutamento di personale medico in quiescenza nelle specializzazioni di:

Malattie Infettive

Anestesia e Rianimazione

Malattie apparato respiratorio

Igiene e Medicina preventiva

Medicina e Chirurgia d'accettazione d'Urgenza

Radiodiagnostica

Patologia Clinica

Virologia e Microbiologia

Gli interessati possono trovare il Bando nel Sito Aziendale della Asl di Rieti nella prima sezione di Bandi e Concorsi, denominata 'Concorsi e Selezioni' e sul sito regione.lazio.it e salutelazio.it entro il 29 ottobre.

