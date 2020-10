RIETI - Anche il liceo Scientifico “Jucci” di Rieti registra il suo primo caso Covid.

Si tratta di uno studente di una classe prima della sede principale di piazza San Francesco, i cui alunni e docenti sono stati posti in quarantena fiduciaria. La sezione sarà sanificata durante la giornata di domani, mentre in tutto il resto dell’istituto saranno garantite le normali lezioni in presenza.

