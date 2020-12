RIETI - Insegnante positiva, scatta la quarantena per l’intera classe. Una dinamica ormai ben nota tanto nel mondo della scuola quanto tra le famiglie dei piccoli alunni che, per decreto, hanno continuato a seguire in presenza le lezioni. Una normalità, quella mantenuta per le classi dei bambini più piccoli, che però viene spesso interrotta da periodi più o meno lunghi di quarantena, con relativa riattivazione della didattica a distanza in caso di positività di alunni o docenti. L’ultimo, in ordine temporale, era stato quello di soli tre giorni fa: una classe della scuola di Stimigliano, per la positività di una bambina, era stata posta in quarantena. Da ieri lo stesso provvedimento da parte dell’équipe antiCovid della Asl di Rieti è stato adottato per la quarta della scuola primaria di un altro istituto della Sabina: Casperia. Stavolta a risultare positiva è stata un’insegnante. Ricostruita la rete dei contatti, la Asl ha disposto il periodo di allontanamento dal lavoro anche per quattro colleghe. «Purtroppo - dice il sindaco Marco Cossu - il virus si nasconde ovunque. Per adesso sembra che nessuno dei bambini in isolamento sia stato contagiato e speriamo possano tutti tornare presto tra i banchi di scuola. Gli insegnanti sono molto attenti al rispetto delle regole. La famiglia della maestra, per evitare allarmismi infondati, ha deciso di rendere nota la situazione. A loro va la mia personale solidarietà e quella di tutto il paese».

