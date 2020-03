RIETI - La Direzione aziendale della Asl di Rieti e l’Unità di Crisi Covid 19, a nome di tutto il personale sanitario della Asl di Rieti, vogliono rivolgere un sentito ringraziamento ai cittadini che si stanno prodigando per offrire contributi e donazioni per le strutture sanitarie.



In questa fase dell’emergenza abbiamo bisogno di tutto, dal più semplice dei gesti, all'acquisizione di apparecchiature e dispositivi per l'assistenza ai malati. Tutti i fondi raccolti, saranno utilizzati per l’emergenza coronavirus e ne sarà dato preciso riscontro.

Donare denaro

Chi desidera donare denaro direttamente alla Asl di Rieti può utilizzare il seguente IBAN: IT 15 K 01005 14600 000000218110 - CAUSALE: ‘donazione emergenza COVID 19’

Donare Beni

Chi invece intende donare beni può trasmettere una mail agli indirizzi di posta elettronica direzione.amministrativa@asl.rieti.it - abs@asl.rieti.it, indicando nell'oggetto: "donazione emergenza COVID-19"; nella mail dovrà essere specificata la tipologia del prodotto, la quantità, il nominativo, l'indirizzo dove poter recuperare il bene, ed un recapito mobile per poter essere prontamente ricontattati.

