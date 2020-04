© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Con deliberazione di Giunta comunale n. 38 di ieri, 22 aprile, l'Amministrazione comunale ha disposto la sospensione dei pagamenti di imposte, tasse, tributi, Tosap, inclusa Tari e Imu, nonché delle entrate extra-tributarie di competenza comunale, comunque dovute e in scadenza nel periodo 1° marzo 2020 - 30 luglio 2020. La sospensione dei pagamenti suddetti non comporterà sanzioni né interessi a carico dei contribuenti.Oltre al provvedimento suddetto, già efficace ad ogni effetto, si avverte la cittadinanza che sono allo studio misure ulteriori di supporto economico alla collettività, in particolare in materia Tari e Imu (per cui si attendono evoluzioni in sede di normativa tributaria da parte dello dello Stato).Si sta provvedendo anche alla costituzione di apposito fondo comunale, in particolare a diretto sostegno di soggetti (anche lavoratori dipendenti) per i quali l'attività, nei settori produttivo e di servizio, artigianale, commerciale, professionale, agricolo boschivo e dell'allevamento, è stata sospesa da provvedimenti del Governo a causa della pandemia.