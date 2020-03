LE 35 ATTIVITA'

RIETI - Prosegue il progetto dell'assessorato alle attività produttiva e dell'Unità di Crisi del Comune di Rieti, coordinato dal Centro Operativo Comunale Coc, per sostenere le consegne a domicilio da parte delle attività reatino. Attualmente sono 34 le attività che hanno aderito e offrono il servizio di consegna domiciliare.Alimenti AMATRICIAMO Via della Cavatella 20 Borgo Ovunque 3474363487Alimenti CRAI Via del Terminillo Campoloniano / Villette Ovunque 0746/790804Alimenti LOUIS MARKET Via Cicolano Casette Zona 0746/759234Alimenti FUSACCHIA MASSIMO Via Garibaldi 68 Centro storico Centro storico 0746/205101Alimenti PASTA ALL'UOVO LA FETTUCCINA Via Garibaldi 42 Centro storico Centro storico 0746/760396Alimenti Formaggeria Reatina Via degli Elci 30 Città giardino zona 389/5632474Alimenti GELO MARE Via Tancia 71 Macelletto / Case San Benedetto Ovunque, spesa minima 25 € 0746/210129Alimenti CONAD tutti Ovunque Ovunque sito webAlimenti TIGRE tutti Ovunque Ovunque 0746/484516Alimenti VALLE SANTA Via Capannelle 9 Ovunque Ovunque 370/1140970 0746/755764Alimenti MC ALIMENTARI DI DI FILIPPO MARIA Piani Poggio Fidoni Piani Poggio Fidoni Zona 0746/210033Alimenti CATTANI ERMANNO ORTOFRUTTA Via Tancia 25 Porta Romana Ovunque 3929621006Alimenti IL FRUTTETO Via Porta Romana 13 Porta Romana Ovunque 0746/496306Alimenti ANTICA PESCHERIA Via Tancia 50 Porta Romana Ovunque 0746/482820Alimenti PANIFICIO BORGO F.LLI PETRONI Via M. Rinaldi 14 Porta Romana Ovunque 0746/201392Alimenti LEO ALIMENTARI DI MASSACESI Via Salvo d'Acquisto Quattro strade Zona 0746/205045Alimenti FRUTTERIA REGINA PACIS Via Paolessi 57 Regina Pacis Zona 0746/497712Alimenti ALIMENTARI SANDRA E SIMONA Via Ferrari 5 Regina Pacis Zona 0746/204149Alimenti PANICONI SIRO Via Paolessi 61 Regina Pacis Zona 0746/496641Alimenti Alimentari Via Castagneto Sant'Elia zona 349/5641759Ferramenta TURANIA / CAPRIOLI (ferramenta) Via Tancia 57 Macelletto / Case San Benedetto Ovunque 0746/27168Fiori Espressioni Floreali Piante e Fiori Via Porta Romana, 17 Porta Romana zona 392/4561104Lavanderia LAVANDERIA "Nova la vasello" Via degli Elci Città giardino zona 333/1889548Macelleria DI LORETO (macelleria) Via Matteucci n.24 Città giardino zona 329/8169844Macelleria CIOGLI ENZO (macelleria) Via Porta Romana 28 Porta Romana Zona 0746/204220Macelleria SILVESTRI GIULIANO (macelleria) Via Porta Romana 60 Porta Romana Zona 0746/200123Macelleria F.LLI DI FILIPPO (macelleria) Via Paolessi 55 Regina Pacis Zona 0746/480678Pasti pronti Ristorante Pizzeria PAOLUCCI il Coccio Via Paolo Borsellino Città giardino Zona 0746/760078Pasti pronti IL COCCIO Pizzeria "PAOLUCCI" Via Paolo Borsellino Città giardino zona 0746/760078Pasti pronti Calde Idee Via Mulino della Salce 10 Madonna del cuore zona 349/0848429Pasti pronti Pizzeria Pan Pier Focaccia Via Tancia 1 Porta Romana zona 371/3878829Pasti pronti Piezzeria LA VALLE Viale Maraini 17 Regina Pacis 0746/200820Pasti pronti LA LANTERNA Ristorante Via Paolessi 137 Regina Pacis Ovunque 0746/24732 329/6346631Servizi ELETTRICASA Via Palmegiani 57 Campoloniano Ovunque 0746/270224