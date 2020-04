© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tutti negativi al test del Coronavirus i 18 ospiti e i 10 operatori della Casa di riposo Villa degli Angeli di Talocci gestita dalla Società La Fenice. Si attendevano le risposte dei tamponi effettuati a tutto il personale e agli anziani ospitati nella struttura. Le precauzioni prese fin dagli inizi di marzo come vestiario, presidi medici e l'isolamento degli ospiti dai parenti e dagli ambienti esterni alla Casa di riposo oltre alla continua igienizzazione degli ambienti e al corretto uso di tutti i dispositivi e la continua informazione e prevenzione nei confronti degli anziani, come riferiscono i responsabili e gli operatori, ha dato i suoi frutti.Gli operatori e i responsabili, alla notizia che nella Casa di riposo di Talocci nessuno è risultato positivo al test del Covid 19 hanno esultato esprimendo la legittima soddisfazione. «Ci fa solo piacere naturalmente e ci rasserena aver appreso che nessuno è contagiato - hanno detto i responsabili della struttura- questo non significa che abbasseremo la guardia, anzi, ci spinge ad essere ancora estremamente assenti come abbiamo fatto da quando si è iniziato a parlare del virus con le misure stringenti adottate ancor prima che uscissero i decreti del governo con le indicazioni da seguire e le successive restrizioni».