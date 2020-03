RIETI - Coronavirus, sono al momento 148 le persone contagiate nelle tre case di riposo di Santa Lucia a Rieti, Contigliano e Greccio. Si tratta di ospiti delle strutture e degli operatori.

Una situazione che vede, dopo l'esito dei tamponi, 67 persone positive, tra operatori e ospiti alla casa Santa Lucia del Capoluogo.

Nella serata di domenica, il sindaco di Contigliano, Paolo Lancia, ha reso noti i dati sui tamponi presso l'Alcim di Contigliano: ospiti "positivi" 42, ospiti "negativi" 3, ospiti per i quali non è pervenuto l'esito del tampone 8; operatori "positivi" 23, operatori "negativi" 6, operatori per i quali non è pervenuto l'esito del tampone 1. Il totale è di 65 contagiati.

Nella struttura di Greccio, sono infine 16 le persone positive al coronavirus.

Al momento, quindi, sono 148 i casi "positivi" nelle tre strutture. In base all'ultimo aggiornamento di ieri (precedente ai casi emersi poi nella serata), in tutta la provincia di Rieti le persone contagiate da coronavirus sono complessivamente 175, mentre i decessi sono stati quattro, in tutti i casi si è trattato di donne.

