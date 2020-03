RIETI - Emergenza coronavirus, il gruppo reatino Serenità, leader italiano nell’ assistenza domiciliare privata con esperienza decennale nella gestione di Rsa, ricerca per le strutture per anziani in difficolta, in accordo con l’Asl di Rieti, personale sanitario (Medici Infermieri e Oss), ausiliario e/o con esperienza nell’assistenza anziani.

«Il personale sarà dotato di tutti i Dpi e formato a cura dell’Asl all’utilizzo di tutte le protezioni individuali professionali del caso - si legge nella nota del gruppo reatino - I nostri anziani, quelli più in difficoltà, hanno bisogno di noi. Subito. Aiutaci ad aiutarLi. Grazie infinite. Per Cv o la disponibilità inviare email con il vostro telefono a morelli@teleserenita.com o info@serenita.care».

