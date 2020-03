RIETI - Coronavirus: Contigliano dichiarata “zona rossa”. E' in arrivo l'Esercito. La decisione è stata assunta dopo un lungo vertice in Preefettura, al quale in videoconferenza hanno partecipato Questura, Carabinieri, Finanza, sindaci di Contigliano, Rieti e Greccio e rappresentanti dell'Esercito e i vertici dell'Azienda sanitaria locale.

Il sindaco di Contigliano, Paolo Lancia, ha cercato di scongiurare la chiusura del suo Comune, ma alla fine ha prevalso la linea dura della Prefettura.

Seguiranno aggiornamenti

