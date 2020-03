RIETI - Coronavirus, il sindaco di Contigliano Paolo Lancia, ha reso noto l'esito degli ultimi tamponi eseguiti a ospiti e operatori sanitari della Casa di riposo Alcim di Contigliano, colpita dall'epidemia di Coronavirus.

«In base alle comunicazioni pervenute in merito dall'Asl - fa sapere in una nota il sindaco -: ospiti positivi 42, ospiti negativi 3, ospiti per i quali non è pervenuto l'esito del tampone 8; operatori positivi 23, operatori negativi 6, operatori per i quali non è pervenuto l'esito del tampone 1. Due ospiti negativi sono stati già accolti a Villa Franceschini, assistiti da un'operatrice Alcim.

La struttura è sotto il controllo sanitario da parte di personale medico Asl, da oggi guidato sul posto dal dottor Livio Bernardini primario del reparto di Geriatria dell'ospedale de Lellis; domattina di nuovo presente all'Alcim con due operatori socio-sanitari e due infermieri.

