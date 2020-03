RIETI - Si moltiplicano i casi di positività nelle strutture per anziani. Da ieri quattro quelle poste in isolamento, due a Contigliano. L’Asl alza l’allerta: all’interno ci sono i soggetti più esposti, purtroppo hanno contatti con le persone che vengono da fuori.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, SABATO 28 MARZO © RIPRODUZIONE RISERVATA